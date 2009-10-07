Депутата горсовета Инкермана и его жену будут судить

Уголовное дело по обвинению во взяточничестве депутата Инкерманского городского совета и его супруги, задержанных в июле правоохранителями, направлено в суд, сообщила пресс-служба милиции Севастополя.

Депутат был секретарем постоянной комиссии Инкерманского горсовета, в компетенцию которой входит регулирование земельных отношений, а его супруга - председателем жилищно-строительного товарищества индивидуальных застройщиков.

По данным силовиков, депутат и его жена разработали схему незаконного обогащения за счет граждан, желающих получить земельный участок. Такса за услуги зависела от размеров выделяемого участка и составляла 1 тыс. дол. за сотку, отметили в милиции.

В середине июля сотрудники УБОП задержали депутата и его жену при получении 50 тыс. долл., являвшихся частью взятки в 150 тыс. долл., от представителя 15-ти жителей Севастополя за оказание содействия в принятии их в состав товарищества индивидуальных застройщиков. Остальные 100 тыс. дол. депутат и его супруга должны были получить через несколько часов, отметили правоохранители.