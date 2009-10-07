Организация непредставленных народов обсудит проблемы татар

Выездное заседание президиума Организации непредставленных народов и наций, посвященное проблемам восстановления прав крымских татар, запланировано в Крыму с 8 по 12 октября.

Принимающей стороной выступает Меджлис крымских татар, говорится в сообщении его пресс-службы.

В рамках визита состоится «круглый стол» на тему: «Восстановление прав крымскотатарского народа: состояние и перспективы».

Кроме того, члены президиума Организации непредставленных народов посетят историко-культурные достопримечательности крымских татар в Бахчисарае, Евпатории, Симферополе и Ялте, а также места компактного проживания.

Организация наций и народов, не имеющих представительства (UNPO), - международная неправительственная организация, основанная на добровольном участии. Ее цель - защита интересов коренных народов, не имеющих собственных государств, отметила пресс-служба Меджлиса.