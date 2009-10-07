Стройка на Фиоленте остановлена

Генеральная прокуратура остановила незаконные строительные работы в районе мыса Фиолент, который ранее принимал участие в конкурсе «7 природных чудес Украины» и отмечен специальной номинацией как одно из уникальных природных мест Крыма, сообщила пресс-служба заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО.

28 августа вице-спикер направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить, соответствует ли действительности обнародованная в СМИ информация о вырубке скалы и начале стройки на заповедной территории Фиолента.

ТОМЕНКО отмечал, что привлекает внимание не только сам факт, но и то, что, как говорилось в сообщениях СМИ, Государственное управление экологической безопасности Севастополя не давало разрешения на вырубку скалы и на строительные работы в районе мыса.

В ответе прокуратуры, сообщает пресс-служба ТОМЕНКО, говорится: вопреки Закону Украины «О планировании и застройке территорий», строительство действительно проведено при отсутствии разрешения на выполнение работ и утвержденной и согласованной проектно-сметной документации.

Кроме того, в нарушение Кодекса о недрах, Закона «О Красной книге» самовольно извлечена горная порода и нарушены требования по охране растений, занесенных в Красную книгу.

Генпрокуратура сообщила, что виновные привлечены к ответственности, а строительные работы в районе Фиолента остановлены.