Москаль предлагает Гриценко возвращаться физруком в село

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявляет, что крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО является публичным лицом, и его можно критиковать.

Так пресс-служба главка отреагировала на заявление руководителя крымского парламента о намерении подать иски в суд против начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ из-за высказываний в его адрес.

В распространенном сегодня заявлении милиции говорится, что пленум Верховного Суда Украины в феврале 2009 года в постановлении «О судебной практике по делам о защите достоинства и чести физического лица, а также деловой репутации физического и юридического лица» отметил, что при распространении недостоверной информации относительно частной жизни публичных лиц решения дел о защите их достоинства, чести или деловой репутации имеют свои особенности.

Так, суды должны учитывать положение Декларации о свободе политических дебатов в средствах массовой информации, а также рекомендации резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной жизни.

В резолюции отмечается, что публичными фигурами являются лица, которые занимают государственные должности и (или) пользуются госресурсами, а также те, кто играет определенную роль в общественной жизни - в отрасли политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в любой другой отрасли.

«В статьях 3, 4, 6 декларации указывается, что поскольку политические деятели и должностные лица, которые занимают публичные должности или осуществляют публичную власть на местном, региональном, национальном или международном уровнях, решили апеллировать к доверию общественности и согласились "выставить" себя на публичное политическое обсуждение, то они подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут испытать острую и сильную общественную критику в средствах массовой информации по поводу того, как они выполняли или выполняют свои функции. При этом деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами», - говорится в сообщении.

В этой связи, отметили в милиции, предел допустимой критики политического деятеля или другого публичного лица «значительно шире, чем отдельной рядовой личности». Публичные лица «неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать», считают в крымском главке МВД.

«Таким образом, уважаемый Анатолий Павлович, если Вы, согласно требований украинского и европейского законодательства, хотите быть председателем Верховной Рады Крыма, то терпите, а если хотите судиться, то возвращайтесь физруком в село Чистополье Ленинского района (с октября 1980 года по январь 1987 года ГРИЦЕНКО работал инструктором по спорту колхоза «Родина» Ленинского района, говорится в его биографии на сайте крымского парламента)», – заявили в милиции.

6 октября крымский спикер назвал «собачьей чушью» высказывания МОСКАЛЯ в его адрес и заявил о подготовке исков в суд. «Пусть господин МОСКАЛЬ в суде подтвердит то, что он говорит публично», - сказал ГРИЦЕНКО.

Спикера автономии, в частности, возмутили обвинения начальника милиции в покрывательстве противоправной деятельности ряда депутатов крымского парламента.