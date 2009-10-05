Ющенко поручил Тимошенко охранять суверенные права Украины

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству обеспечить охрану суверенных прав Украины в северо-западной части Черного моря.

Глава государства подписал указ "Об охране суверенных прав Украины в пределах исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа в северо-западной части Черного моря".

Как известно, Международный суд ООН вынес решения по делу о делимитации шельфа и исключительных экономических зонах Украины и Румынии в Черном море.

Суверенные права Украины должны охраняться в пределах морской экономической зоны и шельфа по линии согласно географическим координатам, определенным в решении суда ООН.