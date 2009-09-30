Милиция интересуется, зачем крымскому спикеру охрана

Милиция не собирается ограждать руководство Верховной Рады Крыма от избирателей, при этом призывает Генеральную прокуратуру Украины разобраться, почему крымский спикер «окружил себя охраной», сказано в заявлении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в автономии.

Утром 29 сентября перед началом внеочередной сессии группа людей препятствовала спикеру автономии Анатолю ГРИЦЕНКО войти в здание ВР Крыма. Возникла потасовка между сторонниками спикера и протестантами, в результате которой, по утверждению парламентариев, есть пострадавшие. Несмотря на противодействие, руководителю парламента в окружении охраны все-таки удалось пройти в здание. По мнению ГРИЦЕНКО, руководство ГУ МВД в автономии дало команду «немногочисленным работникам милиции» не противодействовать «молодым ребятам, которые пришли обкуренные, пьяные, и не пускали депутатов к месту своей работы». Пострадавшие в ходе потасовки парламентарии обещали обратиться в генпрокуратуру для оценки действий правоохранителей.

В милиции подчеркивают, что крымские парламентарии не имеют неприкосновенности, поэтому «каждый избиратель вправе встречаться со своим депутатом, в том числе председателем Верховного Совета Крыма». «Милиция не собирается стоять с дубинками между народом и его слугами», - подчеркивается в заявлении.

Главк МВД «напоминает уважаемому слуге народа ГРИЦЕНКО», что «милиция Крыма ничего не должна ему и Верховному Совету Крыма, а за созданную лично им внутрипартийную и внутрифракционную борьбу оценку дадут избиратели в январе 2010 года».

Руководство милиции считает, что генпрокуратуре следует разобраться, на каком основании ГРИЦЕНКО «окружил себя охраной от избирателей» и «за какие деньги его охраняют в нарушение Закона «О государственной охране должностных лиц органов государственной власти Украины». В статье 6 закона, отмечают в милиции, указано, что в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра страны, председателя Конституционного Суда, первого заместителя председателя ВР, первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел и генерального прокурора. «Должность председателя Верховного Совета АР Крым в данном законе отсутствует. На каком основании охраняется ГРИЦЕНКО и от кого, как раз и должна разобраться Генеральная прокуратура Украины», - заявили в милиции.

Милиция также просит ГРИЦЕНКО не пугать крымчан дестабилизацией общественно-политической ситуации со стороны ГУ МВД Украины в Крыму и сценарием срыва президентских выборов.