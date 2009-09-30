Легендарный космонавт скончался в Крыму

На 79-м году жизни скоропостижно скончался летчик-космонавт СССР, первый космонавт-украинец, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Павел Попович.

Попович умер 29 сентября, сообщает Аэрокосмический портал Украины.

Как сообщил УНИАН информированный источник, космонавт умер в Гурзуфе (Крым) от инсульта.

Попович родился 5 октября 1930 года в селе Узин Киевской области. Закончил 7-летнюю школу и ремесленное училище в городе Белая Церковь (1947), Индустриальный техникум трудовых резервов в Магнитогорске (1951), Центральные авиаинструкторские курсы усовершенствования офицерского состава ВВС (1954), Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского в Москве (1968).

Осуществил два космических полета: как пилот на космическом корабле "Восток-4" по программе первого группового полета на корабле "Восток-3" (12-15 августа 1962) и как командир космического корабля "Союз-14" и военной орбитальной станции "Салют-3" (3-19 июля 1974).

Был избран депутатом Верховного Совета УССР 11-го созыва (1964-1988). Почетный гражданин украинских городов Белая Церковь, Полтава, Запорожье. Герой Труда Демократической Республики Вьетнам.