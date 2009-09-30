БЮТ не входил в новую коалицию в парламенте Крыма

Фракция «Блока Юлии Тимошенко» заявляет, что она не входила в новую коалицию в Верховной Раде Крыма.

«Мы не входим во вновь созданную коалицию и не делегировали своих представителей ни в президиум Верховной Рады, ни в Совет министров», - сказано в заявлении фракции БЮТ.

Бютовцы считают, что «в период финансово-экономического кризиса Крыму нужны работающий, не раздираемый склоками, парламент и функционирующее правительство».

Фракция призывает депутатов и коалиции, и оппозиции «прекратить взаимные обвинения, войну компроматов и направить свои усилия на благо крымчан».

29 сентября спикер крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО заявил журналистам, что «сегодня сформировалось новое большинство». По словам руководителя парламента, «по сути», в новой коалиции - представители семи из восьми представленных в парламенте фракций: оставшиеся во фракции блок «За Януковича!» депутаты, а также парламентарии из фракций «Коммунисты», Блок Витренко «Народная оппозиция», «Солидарность», «Курултай-Рух», «Крым» и БЮТ. «Присоединились сегодня представители фракции Куницына («Крым») и представители фракции БЮТ по голосованию», - уточнил он.

В меньшинстве остались депутаты из фракции «Союз», парламентарии - представители Русской общины Крыма и партии «Русский блок», которые ранее являлись членами фракции блок «За Януковича!», ряд экс-регионалов.