Шеф СБУ говорит, что не его дело - дипломы подчиненных проверять

Информацию народного депутата, руководителя крымской милиции Геннадия МОСКАЛЯ в отношении диплома о высшем образовании заместителя главы СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО должна проверить Главная государственная служба Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, КИСЛИНСКИЙ, как и он лично, не является военнослужащим, а является государственным служащим, поэтому закон о госслужбе «четко определяет то учреждение, которое обязано проверять - это Главгосслужба»: «Именно с ней господин Андрей и работает. И это лишняя политизация от народных депутатов или от должностных лиц МВД. Я думаю, что этот вопрос нужно сосредоточивать там».

«Еще раз подчеркиваю, что проверка госслужащих осуществляется Главгосслужбой, и если есть вопросы и есть сомнения, соответственно, туда и должны направляться запросы», - сказал НАЛИВАЙЧЕНКО, добавив при этом: чтобы дать окончательный ответ по вопросу образования КИСЛИНСКОГО, необходимо дождаться результатов проверки Главгосслужбы.

Отвечая на вопрос об ответственности госслужащего, который предоставляет о себе неправдивые биографические данные, НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Если я предоставил неправдивые сведения, за это предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. Административная, уголовная. А если это касается работодателя, то он обязан разорвать трудовой договор».

На уточняющее вопрос, будет ли нести МОСКАЛЬ какую-то ответственность в случае, если его информация окажется неправдивой, председатель СБУ ответил: «Надеюсь, уголовную или административную. Это будет зависеть от проверки его статуса».

В то же время НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что со своей стороны СБУ не будет проводить проверки и не будет опрашивать МОСКАЛЯ, почему у него появились сомнения в отношении образования КИСЛИНСКОГО.

Как сообщал УНИАН, МОСКАЛЬ направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО депутатское обращение в отношении использования заместителем председателя СБУ КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе.

В обращении содержится просьба поручить Главгосслужбе провести служебное расследование в отношении госслужащего 1-го ранга КИСЛИНСКОГО, который ранее работал также заместителем главы Секретариата Президента.

Кроме того, обращение направлено и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.