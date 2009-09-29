Эксперты рассказали, на чем прокололись Янукович и Яценюк

Эксперты считают, что наиболее убедительной в выступлениях на саммите «Ялтинской европейской стратегии» была премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

На саммите «Ялтинской европейской стратегии» (YES), который состоялся 25-27 сентября, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ и Арсений ЯЦЕНЮК презентовали свое виденье концепции развития Украины. Институт Горшенина провел экспертный опрос, какая из концепций показалась экспертам наиболее убедительной.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА, Алексей ГАРАНЬ считает, что оценивать нужно как стиль и содержание выступления кандидата, так и то, на какую аудиторию оно рассчитано. В выступлении ЯНУКОВИЧА политолог не увидел особо свежих идей, вместо этого увидел идеи, неприемлемые для европейцев: «Например, тезис ЯНУКОВИЧА о признании Абхазии и Южной Осетии сразу отпугивает от этого политика, претендующего на должность Президента, который является гарантом территориальной целостности страны». ЯЦЕНЮКУ, по мнению эксперта, не хватало определенности, к какой именно аудитории он обращается. «Поскольку это выступление еще передавалось в программе «Свобода слова», то есть смотрела и украинская публика, и западные эксперты, нужно было выработать соответствующий баланс. ЯЦЕНЮК же больше ориентировался на украинскую аудиторию – там было много критики с таким эмоциональным зарядом. А некоторые моменты мне показались не совсем удачными – например, вспоминался референдум 2000 года и говорилось о том, что его положения до сих пор являются актуальными для реализации. Но мы помним, что это был референдум, который, собственно, проводился с целью усиления власти Леонида КУЧМЫ», - отметил ГАРАНЬ. Более сбалансировано, по его мнению, выступила ТИМОШЕНКО. «Ее месседжи для западной аудитории были очень четкими и понятными. И главное, что Ю.ТИМОШЕНКО – на контрасте, скажем, с ЯНУКОВИЧЕМ, очень четко отмечала то, что она является проевропейским политиком. Я думаю, что это как раз то, чего ждали западные эксперты. Им нужно было понять, будет ли возвращение к многовекторности. ТИМОШЕНКО сказала, что многовекторности в понимании периода КУЧМЫ не будет, что цель Украины на вступление в ЕС остается четкой», - сказал ГАРАНЬ.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ не увидел ни в одном из выступлений целостной концепции развития Украины. «Сам формат, то, как оно все там проходило, фактически не давало возможности говорить о концептуальных вещах. Довольно короткие выступления, вопросы, которые потом выводили на какие-то моменты. В данном случае я не брался бы анализировать какие-то концептуальные моменты – это был просто другой формат», - сказал БУРАКОВСКИЙ. Эксперт считает, что все выступающие сосредоточились на перечне проблем, которые существуют в Украине. «Премьер-министр выступила с позиции того, что есть на сегодняшний день проблемы, что нужны сделать, чтобы эти проблемы решить; насколько кризис непосредственно повлиял на украинскую экономическую ситуацию, выявил разного рода проблемы, которые существовали там. Виктор Федорович в традиционном стиле рассказал, что во всем виноват Кабинет министров, что его правительство было наиболее эффективно и поэтому нужно спасти страну от этой власти. Арсений Петрович говорил более концептуально, но выступление его было достаточно общим, потому что он просто помечал проблемы. Я не могу назвать выступлений, которые бы рассматривали концептуальные вещи», - сказал БУРАКОВСКИЙ.

Заместитель генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что впервые самые рейтинговые кандидаты в Президенты Украины непосредственно адресовали свои позиции к такому уважаемому форуму. «Но все это происходило в формате записи специальных выпусков ICTV «Свобода слова», соответственно, все месседжи звучали не столько для аудитории, сколько для трансляции, для избирателей Украины. В этом была специфика, поэтому мне кажется, что полноценной стратегии пока не удалось представить ни одному из выступавших - но, возможно, это и не было целью», - считает ЧАЛЫЙ.

По его словам, в целом очень положительно было воспринято экспертами выступление ТИМОШЕНКО. «Она выглядела более контактной в своем выступлении, более настроенной на положительное восприятие, пыталась показать возможности взаимодействия, возможности сотрудничества, позиции по европейской интеграции», - сказал эксперт.

ЯЦЕНЮК, по его мнению, показал хороший уровень готовности к общению именно с западной аудиторией. «Он говорил очень системно, отвечал очень быстро на любые вопросы. При этом, как мне показалось, его стиль не был полностью воспринят экспертами – такой наступательный стиль, по-видимому, больше был бы присущ митингу внутри Украины», - считает ЧАЛЫЙ.

ЯНУКОВИЧ, по его мнению, показал за последние пять лет серьезный прогресс в общении с международными экспертами. «Он открыто общался с аудиторией. Но все-таки его подходы как будущего лидера нации, Президента, вызывали некоторые вопросы. Потому что то, что можно говорить лидеру оппозиции с опытом премьер-министра – здесь он более свободно чувствовал себя. А вот с вопросами, которые касаются внешней политики, были некоторые проблемы. Пока еще его предвыборная риторика не дает ответа, как он будет действовать как Президент, который руководит внешней политикой и сферой безопасности», - сказал ЧАЛЫЙ.