Спикер с боем прорывался на работу

Депутаты Верховной Рады Крыма обратятся в генеральную прокуратуру Украины из-за сегодняшней потасовки под стенами парламента автономии.

«Была специально проведена акция блокирования Верховной Рады Крыма с целью недопущения проведения внеочередного пленарного заседания», - заявил журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

По данным очевидцев, утром во вторник перед внеочередным заседанием группа молодых людей препятствовала спикеру и его сторонникам войти в здание ВР Крыма. Возникла потасовка, в результате которой, по утверждению депутатов, есть пострадавшие. Так, говорят парламентарии, у одного из их коллег разбит нос, у второго - оторван рукав пиджака и т.п. Несмотря на противодействие, спикеру все-таки удалось пройти в здание.

А.ГРИЦЕНКО обвинил правоохранителей в бездействии. По мнению спикера, руководство милиции автономии дало команду к подтянутым к зданию парламента «немногочисленным работникам милиции» не противодействовать «молодым ребятам, которые пришли обкуренные, пьяные, и не пускали депутатов к месту своей работы».

Пострадавшие в ходе потасовки парламентарии собираются обратиться в генпрокуратуру. «Я сегодня обратился к Президенту, депутаты пишут заявление к генеральному прокурору Украины для того, чтобы дать принципиальную оценку тем силовым структурам (крымской милиции) и тем начальникам, которые отвечают за соблюдение закона», - сказал ГРИЦЕНКО.

Спикер предположил, что молодежь к зданию парламента подтянула организация «Гражданский актив Крыма», которая требует его отставки.

На сегодняшнем заседании ряд оппонентов ГРИЦЕНКО были уволены с должностей в парламенте и правительстве автономии. В ответ на такие действия остальные противники спикера заявили об уходе с постов в ВР Крыма.