Горноспасатели посоревнуются в Крыму

Открытый чемпионат Крыма среди горноспасателей министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций пройдет 30 сентября в районе крымских гор Сокол и Палван-Кая.

В соревнованиях примут участие бойцы из Симферополя, Феодосии, Львова и Ивано-Франковска.

"Спасатели продемонстируют навыки в подъеме и спуске со страховкой, крутонаклонных переправах, транспортировке пострадавшего в горах", - сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.