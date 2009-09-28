Горноспасатели посоревнуются в Крыму
18:42, 28 сентября 2009Крым
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Слет пройдет в районе Судака
Открытый чемпионат Крыма среди горноспасателей министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций пройдет 30 сентября в районе крымских гор Сокол и Палван-Кая.
В соревнованиях примут участие бойцы из Симферополя, Феодосии, Львова и Ивано-Франковска.
"Спасатели продемонстируют навыки в подъеме и спуске со страховкой, крутонаклонных переправах, транспортировке пострадавшего в горах", - сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
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