Лжемилиционеры обыскивают жителей Крыма

Девять граждан, облаченных в форму работников милиции, незаконно обыскивали жителей ряда районов Крыма

Информация о деятельности группы поступила к правоохранителям в ходе проведения оперативных отработок степных районов автономии, говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД Украины в Крыму.

В состав преступной группы входили «семь жителей автономии, действующий сотрудник милиции и действующий сотрудник Службы безопасности Украины».

Они обыскивали крымчан, используя при этом поддельные постановления одного из судов Симферополя.

«В ходе обысков изымались наркотические вещества, у граждан вымогались и получались денежные средства. Изъятые в ходе незаконных обысков наркотические вещества впоследствии продавались», - заявили в милиции, не уточнив, задержана ли преступная группа.