Литвин не знает, что делать с Москалем

Вопрос о принудительном лишении депутатского мандата Геннадия МОСКАЛЯ, назначенного начальником крымской милиции, будет решен после дополнительного юридического изучения, заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в эфире программы ТВі, сообщили в пресс-службе телеканала.

Спикер напомнил, что вместе с представлением регламентного комитета ВР о принудительном лишении МОСКАЛЯ депутатских полномочий он получил обращение самого депутата. МОСКАЛЬ сообщил, что находится в состоянии судебных разбирательств относительно законности его назначения на должность в милиции.

«И он (МОСКАЛЬ), ссылаясь на соответствующие нормы закона, обратился ко мне с такой просьбой, в связи с тем, что находится в состоянии судебных разборок, то не может одновременно происходить два судебных заседания по различным вопросам», - рассказал ЛИТВИН.

Спикер в этой связи обратился к Регламентному комитету и к Главному юридическому управлению Аппарата ВР с просьбой о правовом заключении - что делать в этом случае.

«Если они дадут мне заключение юридическое о том, что я должен, невзирая на это обращение и на уже действующее судебное разбирательство, обращаться в суд, я немедленно исполню это предписание», - пообещал ЛИТВИН.

Он отметил, что это лишь вопрос технического и правового согласования действий главы ВР в сложившейся ситуации.

10 сентября регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий МОСКАЛЯ.

В Партии регионов заявляли, что согласно процедуре, эти материалы перед направлением их в суд должен подписать спикер ЛИТВИН.

Народный депутат МОСКАЛЬ назначен начальником ГУ МВД в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины 19 августа.