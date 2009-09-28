15 тонн замаскированного под пиво спирта везли в Крым
12:13, 28 сентября 2009Крым
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Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму задержали грузовик без документов, который перевозил 15 тонн спирта.
В распространенном сегодня сообщении отдела связей с общественностью милиции сказано, что автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением крымчанина был задержан на автодороге Харьков – Симферополь.
«Автомобиль направлялся по маршруту Киев – Севастополь и, согласно акту загрузки, перевозил пиво. При осмотре машины была обнаружена емкость со спиртом», – отметили в милиции.
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