15 тонн замаскированного под пиво спирта везли в Крым

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму задержали грузовик без документов, который перевозил 15 тонн спирта.

В распространенном сегодня сообщении отдела связей с общественностью милиции сказано, что автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением крымчанина был задержан на автодороге Харьков – Симферополь.

«Автомобиль направлялся по маршруту Киев – Севастополь и, согласно акту загрузки, перевозил пиво. При осмотре машины была обнаружена емкость со спиртом», – отметили в милиции.