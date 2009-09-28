Грузинский «вор в законе» томится в изоляторе Евпатории

Милиция запретила въезд в Украину сроком на пять лет задержанному в Крыму 38-летнему уроженцу Грузии Кахе МАКАЛАТИЯ - «вору в законе» по кличке «Каха Новороссийский», объявленному в федеральный розыск в России за вымогательство.

«Вынесено постановление по запрету въезда в Украину на 5 лет», - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали «вора в законе» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Евпатории. Готовится материал о его экстрадиции.

Во время личного досмотра у МАЛАКАТИЯ обнаружены и изъяты выданные на имя гражданина Украины Яниса КИСОПУЛО документы: карточка физического лица-налогоплательщика, водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль «Шевроле», доверенность на право управления машиной. «Документы вызывают сомнение в их подлинности», - отметили в милиции.

Глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО сообщил о задержании «Кахи Новороссийского» еще на прошлой неделе.