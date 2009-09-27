Украине не надо видеть в русских исчадия ада – эксперт

Сегодня нет оснований предполагать, что Украина оставит Черноморский флот России на своей территории после 2017 года, такое мнение УНИАН высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир ЕВСЕЕВ.

«Я четко понимаю, что среди украинской элиты основное мнение заключается в том, что российский флот должен уйти. России будет чрезвычайно тяжело оставить свой флот в Севастополе», - сказал ЕВСЕЕВ.

Он уверен, что Россия постарается это сделать, но нет никакой уверенности, что ЧФ может остаться.

По его словам, такие попытки могут послужить причиной для значительных трений в отношениях двух стран, но вряд ли дойдет до вооруженных конфликтов для отчуждения Севастополя или Крыма в целом.

«Я думаю, что это не реально. С учетом того, что в Украине пророссийской элиты по сути нет, то после президентских выборов в Украине в январе следующего года не будет, то никаких сильных изменений в украинско-российских отношениях не будет. Выходя из этого России грамотнее готовиться для вывода ЧФ РФ. Я не вижу базы, на оснований которой Россия сможет оставить флот на территории Севастополя», - сказал эксперт.

В тоже время, он отметил: надо понимать, что ЧФ РФ сильно отличается от флота Советского Союза - он не такой большой и его задачи достаточно ограничены и по видимому будут сужаться.

ЕВСЕЕВ добавил, что вывод ЧФ будет сопряжен со значительными затратами, в частности для оборудования гаваней.

В тоже время для Украины вывод флота не будет оптимальным решением, уверен эксперт. В частности, нужно будет решить вопрос с занятостью населения Севастополя. «Потеря таким большим количеством людей работы создаст социальную напряженность для украинского государства», - сказал ЕВСЕЕВ, добавив, что в Крыму, кроме России, есть другие народы, которые могут поставить вопрос об отделении Крыма. Например, в пользу Турции.

«Таким образом, не надо видеть в русских исчадия ада. Русские готовы сотрудничать в том случае, если это сотрудничество будет учитывать взаимные опасения и угрозы. Уверен, что реально Россия для Украины не является угрозой, и я хотел бы верить, что Украина не видит в России угрозы», - подчеркнул эксперт.