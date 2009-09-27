Русская община Крыма таки решила поддержать Януковича

Русская община Крыма заявляет о поддержке лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, намеченных на январь 2010 года.

«Русская община Крыма, руководствуясь первостепенными интересами русскокультурного населения Крыма и Украины, заявляет о своей поддержке на выборах Президента Украины лидера Партии регионов ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении организации, текст которого в воскресенье распространила ее пресс-служба.

Русская община Крыма выражает уверенность в том, что ЯНУКОВИЧ на посту главы государства «будет максимально эффективно представлять и отстаивать демократические ценности в развитии современной Украины».

Вместе с тем, Русская община обращается к лидеру Партии регионов с призывом «в кратчайшие сроки предпринять все необходимые меры по нормализации общественно-политической ситуации в Крыму». По мнению авторов заявления, дестабилизация была вызвана действиями возглавляющего крымский парламент «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО.

Кроме того, Русская община считает недопустимыми «оскорбительные высказывания» в адрес «ведущих русских организаций» полуострова со стороны зампредседателя ПР Василия ДЖАРТЫ, курирующего автономию по партийной линии. «Подобные высказывания представителя Партии регионов в Крыму подрывают авторитет партии и её лидера ЯНУКОВИЧА накануне предстоящих в Украине президентских выборов», - сказано в заявлении Русской общины, которую возглавляет первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ.

18 сентября ДЖАРТЫ назвал ошибкой блокирование ПР на крымском уровне с Русской общиной и партией «Русский блок» перед выборами 2006 года. По его мнению, две эти организации стали «большими гирями» для Партии регионов.

22 сентября пресс-служба партии «Союз» распространила открытое письмо к лидеру Партии регионов. В нем говорилось, что оппоненты крымского крымского спикера-«регионала» могут отказать ЯНУКОВИЧУ в поддержке на выборах, если Партия регионов и ее лидер «конкретными шагами, в том числе и в кадровой политике» внутри политсилы, не дадут понять, что ПР «по-прежнему стоит на той же платформе», которую ее сторонники «отстаивали на президентских выборах 2004 года». С письмом к ЯНУКОВИЧУ выступили представители партии «Союз» и «Русский блок», общественная организация «Гражданский актив Крыма», Русская община Крыма и ряд других менее известных в автономии сил.