Украинскую школу в Севастополе построят к осени 2010-го

В Севастополе к 1 сентября 2010 года построят школу-коллегиум, заявил председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на общественном форуме «Севастополь за Куницына!».

«Мы в этом году наполовину закончим строительство школы в Гагаринском районе, вчера нам еще 10 млн. грн. на нее выделили. И если мы могли бы в этом году достроить, нам тогда бы выделили средства «полным рублем», но физически не успеем», - сказал КУНИЦЫН.

По его словам, «к 1 сентября следующего года мы построим школу, и это будет первая построенная в городе школа за 20 лет».

На сегодня в школах Севастополя учебный процесс на 97% осуществляется на русском языке.