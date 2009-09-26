Новые кредиты не решат проблем Украины – глава МВФ

Украине следует провести реформы для борьбы с негативными процессами в своей экономике, кредиты Международного валютного фонда и возможные займы из других источников - это лишь помощь стране в преодолении всемирного кризиса, заявил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН.

«Конечно, кредиты могут быть полезными, чтобы немедленно справиться с проблемами, но корень проблем, основная часть проблем лежит все-таки внутри страны», - сказал глава МВФ в субботу в ходе телемоста с участниками 6-го саммита «Ялтинской европейской стратегии».

«Независимо от того, сколько кредитов вы получите, вы можете не решить проблемы, чтобы переформатировать свое будущее. Наоборот, вы можете повысить задолженность страны, и в конечном итоге окажетесь еще в худшем положении, чем в начале», - отметил СТРОСС-КАН.

Среди проблемных вопросов он выделил слабую фискальную политику. «Много проблем стоит перед нами, особенно фискальных проблем, и эти проблемы касаются и Украины в том числе», - заявил глава МВФ.

СТРОСС-КАН также заявил о «внутренней разбалансировке», слабом управлении и политическом напряжении. Он подчеркнул, что получение денег не решает все проблемы.

В условиях всемирного экономического кризиса политика Международного валютного фонда стала более гибкой. Такая политика уже приносит свои плоды в пострадавших от кризиса странах, в том числе и Украине, считает глава МВФ.

«Мы тоже адаптируемся к этому кризису, потому что мы понимаем, что проблемы, которые нужно решить, - не только экономической природы», - сказал СТРОСС-КАН.

«Экономические проблемы усугубляются социальными проблемами, которые могут привести к каким-то конфликтам, - добавил глава МВФ. - Поэтому мы пытаемся не только бюрократические какие-то подходы применять, но МВФ, кроме того, понимает, что мы являемся частью мирного процесса и мы пытаемся построить такие отношения, чтобы найти подходящее решение избежать конфликтов».

На вопрос, как Международный валютный фонд относится к возможному получению Украиной кредита у Китая для преодоления кризиса, СТРОСС-КАН ответил: «Мы всегда поддерживали идею разделения этого бремени с другими странами. Если Китай к этому готов, то - пожалуйста. Зависит, правда, от природы этого займа».