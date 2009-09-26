Яценюк мечтает о новой Европе

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что украинское государство должно участвовать в создании проекта большой Европы.

«Моя цель - это Большая Европа, а не просто Европейский Союз», - сказал он заявил в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

ЯЦЕНЮК отметил, что ЕС - это наднациональное образование, но в него входят не все страны Европы. «Как вы видите развитие Европы без Украины, без России, без других стран?», - сказал ЯЦЕНЮК.

По его словам, Киев может стать одним из инициаторов создания проекта новой Европы.

«46 млн. украинцев в состоянии спасти не только себя (Украину), то и предложить новый большой путь - курс Большой Европы. Это очень важно, это следствие мирового кризиса, это вызов для нас всех, в состоянии ли мы сформировать новую большую конкурентную Европу. Мы не можем ограничиваться исключительно Европейским Союзом», - сказал ЯЦЕНЮК журналистам.