Украина была близка к дефолту – Джордж Сорос

Украина была близка к дефолту из-за мирового кризиса, усиленного политической нестабильностью в стране, считает известный финансист Джордж СОРОС.

«Украина подошла очень близко к дефолту», - подчеркнул СОРОС в ходе телемоста с участниками 6-го саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его мнению, это частично произошло из-за политической ситуации в стране.

«Президент контролирует центральный банк, а правительство нет», - сказал финансист.

При этом он отметил, что избежание «ужасной катастрофы - это уже большое достижение».

СОРОС заявил, что украинская экономика уязвима в том числе из-за зависимости от тяжелой промышленности.