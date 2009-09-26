Украина была близка к дефолту – Джордж Сорос
20:08, 26 сентября 2009Крым
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Мировой кризис + политика
Украина была близка к дефолту из-за мирового кризиса, усиленного политической нестабильностью в стране, считает известный финансист Джордж СОРОС.
«Украина подошла очень близко к дефолту», - подчеркнул СОРОС в ходе телемоста с участниками 6-го саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).
По его мнению, это частично произошло из-за политической ситуации в стране.
«Президент контролирует центральный банк, а правительство нет», - сказал финансист.
При этом он отметил, что избежание «ужасной катастрофы - это уже большое достижение».
СОРОС заявил, что украинская экономика уязвима в том числе из-за зависимости от тяжелой промышленности.
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