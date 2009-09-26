Черномырдин призывает Европу модернизировать ГТС Украины

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ, экс-посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН призывает страны Европы помочь украинскому государству модернизировать газотранспортную систему.

«Мы (Россия) производим, Европа потребляет, Украина - транзитер. Должны быть все участниками развития поддержания этой системы (украинской ГТС)», - сказал ЧЕРНОМЫРДИН на 6-м ежегодном саммите Ялтинской европейской стратегии.

Он отметил, что Россия готова помочь Украине и призвал ЕС сделать это же.

«Евросоюз как бы вроде и поддерживает Украину и даже подписал декларацию о поддержке газотранспортной системы Украины, но ведь ничего ж не делает, ничего же не дает, не оказывает никакой финансовой помощи», - сказал ЧЕРНОМЫРДИН.

Он заявил, что в украинскую ГТС необходимо ежегодно вкладывать «более 2 миллиардов долларов».

23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет министров поручил Минтопэнерго и компании «Нефтегаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС страны.