Тимошенко хочет соглашение об ассоциации с ЕС до выборов

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом нужно подписать до выборов Президента страны.

«Для Украины очень важно подписать это соглашение об ассоциации до президентских выборов», - сказала премьер в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

По ее словам, подписание такого документа станет «мощным консолидирующим фактором для всех проевропейских сил в Украине». «Думаю, что мы имеем такой шанс», - сказала премьер.

Кроме того, она в очередной раз отметила, что Украина должна участвовать в создании европейской политики безопасности.

«Перед лицом таких вызовов, перед которыми стоит мир, Украина не может быть одинокой, отстраненной от систем коллективной безопасности. Это неправильно, не стратегично и не эффективно», - сказала ТИМОШЕНКО.

«Для таких стран, как Украина, где последние опросы показывают 20% желающих вступить в НАТО, для нас европейская политика национальной безопасности и обороны - тот путь, та возможная ориентация, которая для нас свойственна, естественна и для нас она является эффективной», - подчеркнула премьер.