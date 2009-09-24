Москаль через суд требует объявить мэрию Симферополя нелегитимной

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ обратился в суд с требованием признать нелегитимным состав исполкома городского совета Симферополя.

Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД Украины в Крыму, которую возглавляет МОСКАЛЬ.

Он мотивирует просьбу отменить и признать недействительным решение Симферопольского горсовета об утверждении состава исполкома городского совета 5-го созыва, так как оно подписано должностным лицом, «нелегитимность которого установлена Верховным судом Украины и Севастопольским апелляционным административным судом».

МОСКАЛЬ обратился с административным иском в Окружной админсуд Симферополя, уточнили в милиции.

МОСКАЛЬ считает Геннадия БАБЕНКО нелегитимным мэром Симферополя.

Со своей стороны БАБЕНКО утверждает, что законно занимает должность мэра.