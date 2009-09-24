В Севастополе стало больше безработных

В Севастополе с начала 2009 года социальные услуги и материальное обеспечение получили 6,8 тыс. незанятых граждан, что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2008 года (4,6 тыс. чел.).

Кроме того, добавили в Севастопольском городском центре занятости, в соответствии с законодательством Украины о занятости населения, 3,8 тыс. безработных назначена выплата пособия по безработице, что в 1,8 раза больше, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года.

Среднемесячный размер пособия по безработице за восемь месяцев 2009 года составил 797 грн., рост к такому же периоду 2008 года составил 24,1%.