В Крыму повязали сельского председателя
11:38, 24 сентября 2009Крым
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Мелочь, а милиции приятно
Сотрудники милиции задержали председателя Ботанического сельского совета Раздольненского района Крыма при получении 1 тыс. долларов взятки.
Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
Всего председатель сельсовета вымогал 20 тыс. грн. от частного предпринимателя за передачу в аренду под размещение кафе-бара части здания дома культуры, общей площадью 650 квадратных метров.
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