В Крыму повязали сельского председателя

Сотрудники милиции задержали председателя Ботанического сельского совета Раздольненского района Крыма при получении 1 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Всего председатель сельсовета вымогал 20 тыс. грн. от частного предпринимателя за передачу в аренду под размещение кафе-бара части здания дома культуры, общей площадью 650 квадратных метров.