Милиция обвиняет вице-мэра в изъятии земли Минобороны

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму обвиняет бывшего председатель комитета городского совета по управлению земельными ресурсами Марину ЧЕРНОВУ, которая в настоящее время занимает должность вице-мэра Симферополя, в незаконном изъятии 0,3 га земли у предприятия Министерства обороны.

Как говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы крымской милиции, ЧЕРНОВА «незаконно изъяла» из собственности организации «Укрвоенкурорт» Минобороны Украины земучастки площадью 0,10 га и 0,20 га в Симферополе.

«При составлении проектов отвода земельного участка, умышленно вынеся данный материал на сессию горсовета, ЧЕРНОВА предоставила заключение о том, что эти земли находятся в собственности горсовета, тогда, как они находились в собственности Министерства обороны Украины», - сказано в сообщении.

Проводится расследование.

15 сентября «в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Симферопольском горсовете» ЧЕРНОВА была задержана милицией и помещена в изолятор временного содержания.

18 сентября прокуратура Крыма закрыла уголовные дела в отношении ЧЕРНОВОЙ в связи «с неполнотой проведенной органами внутренних дел доследственной проверки».

Ходатайство милиции об избрании ЧЕРНОВОЙ меры пресечения в виде содержания под стражей прокуратура оставила без удовлетворения, и потому 18 сентября вице-мэра освободили из изолятора. После чего была доставлена в больницу.