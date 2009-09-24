Тимошенко обещает после выборов забрать имущество у ДУСи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что переподчинение объектов Государственного управления делами будет осуществляться после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, отвечая на вопрос, касающийся отказа Госуправделами передать Международный детский центр «Артек» (Крым) в сферу управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

«Сразу после президентских выборов все проблемы отойдут, потому что все объекты государственной собственности должны находиться под руководством правительства. Я не думаю, что нам нужно долго ожидать порядка и ясности. После президентских выборов порядок и ясность наступят, и довольно быстро», - сказала ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 24 сентября, руководитель ГУД Игорь ТАРАСЮК сообщил, что «Артек» до сих пор находится в сфере управления Госуправделами.

«Артек» мы не передали потому, что соответствующее постановление Кабинета министров о передаче «Артека» не было согласовано с Государственным управлением делами», - сказал он.