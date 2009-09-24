ДУСя не отдает «Артек» Тимошенко

Международный детский центр «Артек» (Крым) до сих пор находится в сфере управления Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Госуправделами Игорь ТАРАСЮК сегодня журналистам в Киеве.

«Артек» мы не передали потому, что соответствующее постановление Кабинета министров о передаче «Артека» не было согласовано с Государственным управлением делами», - сказал ТАРАСЮК.

Зимой руководство центра заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра.

Кроме того, руководство «Артека» заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал «Артек» из сферы управления ГУД Президента в сферу управления правительства.