Марафонец совершил заплыв на 100 км от Алупки до Севастополя

45-летний севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК завершил 100-километровый заплыв от Алупки до Севастополя.

Мастер спорта по плаванию провел в воде почти 31 час.

Как сообщил УНИАН председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ, спортсмен стартовал 22 сентября в 7.00 от набережной у Ласточкина гнезда и финишировал сегодня в 13.45 у набережной пляжа ”Хрустальный” в Севастопольской бухте.

Дистанцию он преодолел в одиночку, без сопровождения, привязав к поясу одноместную надувную лодку, в которой находились питьевая вода, продукты питания, средства связи и медикаменты.

После финиша О.СОФЯНИК сообщил журналистам, что дважды неудачно стартовал на этой дистанции. ”18 и 20 сентября я стартовал от набережной Ялты, но оба раза очень мешал сильный северо-восточный ветер. Удалось доплыть только до Алупки. И только вчера погода нормализовалась”, - сказал он.

По словам марафонца, в следующем году он планирует пересечь Чёрное море: ”Это приблизительно 250 километров, если плыть от мыса Сарыч до ближайшей точки в Турции”.

Кроме того, ”в октябре может состояться заплыв в Ливии, есть приглашение ливийского правительства”. Это будет заплыв на 40 километров в честь 40-летия ливийской революции.

В июне текущего года севастопольский пловец совершил 38-километровый заплыв в честь дня города, в августе - 60-километровый заплыв в честь приезда в Севастополь патриарха КИРИЛЛА. Кроме того, в июле СОФЯНИК осуществил 6-километровый заплыв через Босфор из Европы в Азию. 21-22 августа СОФЯНИК успешно участвовал в 90-километровом заплыве в составе трех пловцов-марафонцев (другие два марафонца были из города Черкассы).