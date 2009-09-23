В Керчи застрелили депутата-коммерсанта

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства депутата городского совета Керчи, коммерсанта Сергея Ковальчука.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник керченского городского управления милиции Анатолий МИСЮРА, дело возбуждено по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

«Попали в тело, выше пояса», - сказал МИСЮРА, уточнив, что было несколько огнестрельных ранений.

Застреленного Ковальчука вечером во вторник нашли родственники неподалеку от его дома.

Расследованием происшествия занимается керченская милиция. «Пока еще работаем над версиями (убийства)», - сказал начальник милиции Керчи.

«Обыкновенное убийство, ничего резонансного в нем нет», - заявил собеседник агентства.

На вопрос, широко ли известен Ковальчук в Керчи, МИСЮРА ответил, что он был «обыкновенным коммерсантом», который зарабатывал деньги.

Ковальчук (1975 года рождения) избран в горсовет от оппозиционного блока «Не так!», являлся членом СДПУ(о).

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Валентина ЛЮТИКОВА, секретарь горсовета, вспоминает: «Он был очень внимательным к людям, очень корректным и думающим руководителем. Ко всем вопросам он подходил спокойно, взвешено. Был несколько замкнутым, но очень порядочным».