В Крыму учились освобождать заложников

Террористы захватили восемь заложников в одном из корпусов санатория «Юность» в поселке Заозерное неподалеку от Евпатории и выдвинули политические требования, в случае невыполнения которых угрожали активировать пиротехническое устройство для распространения штамма сибирской язвы. Такова легенда третьего - заключительного - этапа крымских командно-штабных учений по гражданской защите.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, СБУ, МВД, служб гражданской защиты Евпатории, сообщает пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

После переговоров с террористами сотрудники спецподразделения украинской спецслужбы захватили здание санатория, обезвредили банду и освободили заложников.

При этом подорвалось пиротехническое средство со спорами «сибирской язвы» и загорелось здание.

Спасатели в специальных защитных костюмах обработали дезинфицирующим раствором помещение и территорию, а также бойцов и технику.

В учениях задействовали 321 человека и 59 единиц техники.

Директор департамента гражданской защиты МЧС Украины Василий Квашук оценил выполнение поставленных задач «на отлично».