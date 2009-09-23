На саммите YES обсудят кризис и будущее Украины после выборов

6-й саммит «Ялтинской европейской стратегии» (YES) – крупнейшего неправительственного форума по вопросам стратегических отношений Украины и мира – пройдет с 24 по 27 сентября в Крыму.

Как говорится в сообщении пресс-службы YES, главная тема саммита – посткризисное развитие Украины и мира.

Ключевыми темами пленарных дискуссий, которые 25 и 26 сентября пройдут в Ливадийском дворце в Ялте, станут новый мировой экономический порядок, будущее Украины и ЕС, вопросы энергетической безопасности, архитектура украино-российских отношений, влияние Китая на развитие глобальной экономики.

Кроме того, в рамках саммита ряд претендентов на участие в президентских выборах Украины – в Ялте ожидают премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и главу инициативы «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА – представят свое видение будущего страны.

В целом, в работе нынешнего саммита примут участие более 200 политических лидеров, руководителей бизнес-структур и общественных деятелей.

Саммит YES проходит при поддержке и в партнерстве с Фондом Виктора ПИНЧУКА.

Ялтинская европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом ПИНЧУКОМ.

Ее целью является содействие развитию успешной Украины, помощь стране в проведении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений.

Саммит YES является крупной неправительственной коммуникационной площадкой для обсуждения и разработки политических и экономических стратегий для Украины, Европы и мира, для обмена мнениями, касающимися политики, юриспруденции, энергетики и инвестиций.