Бойко возмущен «подсовыванием» ему кресла Януковича

Народный депутат Украины Юрий БОЙКО считает провокацией заявление своего коллеги по парламенту, члена фракции «регионалов» Василия КИСЕЛЕВА о том, что он мог бы возглавить Партию регионов вместо Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Заявляю категорически - я возмущен этой провокацией», - цитирует БОЙКО пресс-служба ПР.

Депутат отметил, что «с удивлением и возмущением» прочитал интервью КИСЕЛЕВА, в котором он «пытается спровоцировать противостояние» в ПР.

«Никому не удастся сейчас, в преддверии президентских выборов, внести сумятицу в наши ряды. Авторитет нашего Лидера - Виктора ЯНУКОВИЧА - очень высок. Мы все его глубоко уважаем и поддерживаем, и сделаем все для нашей общей победы», - сказано в заявлении БОЙКО.