Киселев выступил за свержение Януковича

Народный депутат, экс-лидер крымских регионалов Василий Киселев уверен, что до выборов в местные советы Партия регионов должна сменить лидера.

«Убежден, что до выборов в местные советы партия должна сменить лидера», - заявил он в интервью Главреду

«Мне в этой партии, пока ее лидер - Янукович, делать нечего», - добавил Киселев.

Он напомнил, что партию создавал Николай Азаров: «При нем партия официально оформилась. При Семиноженко партия активно и эффективно развивалась. При Януковиче некоторых вещей я понять не могу».

В частности, Киселев не понимает блокирования трибуны Верховной Рады. «Пока мы блокируем работу законодательного органа, Тимошенко в ручном режиме управляет страной, а без голосования народ не знает, что именно БЮТ против повышения зарплат и пенсий. Блокируя работу Верховной Рады, мы тем самым помогаем Ющенко находится у власти, а также даём ему возможность путем введения ЧП разогнать законодательный орган и сорвать выборы Президента», - сказал Киселев.

«Кроме того, мы говорим - и в программе записано - что мы «за Единое экономическое пространство». Что в этом вопросе сделано когда-либо? Все попытки пресекаются в корне. И еще. Какая же это Партия регионов, если в Верховной Раде Украины отсутствуют представители тринадцати областей (регионов) Украины? По русскому языку - это наши базовые постулаты и наши базовые программные цели. Что по этому вопросу сделано? Семнадцать законопроектов внес коллега Колесниченко, и ни одни не поставлен на голосование - в угоду Президенту Ющенко. Пусть бы ветировал, народ видел бы, что партия отстаивает свои программные пункты. На утреннем заседании Совета фракции принимается решение - ни в коем случае не голосовать за проведение учений стран НАТО в Крыму. Но приходим в зал - и поступает команда голосовать. Меня не было в зале, моей карточкой кто-то проголосовал за проведение учений - после этого мне хоть в Крыму не появляйся. И вот ЕЭП, русский язык, НАТО - это вопросы, которые сегодня полностью выбиты. Я не знаю, кем. Но политически за это отвечает лидер. Если он сегодня не справляется, он должен уйти», - отметил Киселев.

Он считает, что в Партии регионов есть достойные кадры. «Я могу назвать Голенко Валерия Николаевича, Бойко Юрия Анатольевича. Это сильные люди, которые могут повести за собой партию», - сказал Киселев.

«Я борюсь за партию, и хочу, чтобы партия сохранилась. Я не хочу, чтобы партию постигла участь НДП или СДПУ(о). Меня тревожит судьба людей, больше миллиона членов партии, а также десятков миллионов наших соратников по всей Украине», - заявил Киселев.

Напомним, президиум политсовета Партии регионов решил исключить Киселева из партии за вред ее репутации и нарушения устава, но политсовет ПР пока не принял такое решение.

Киселев заявил о выходе из Партии регионов, при этом он не намерен добровольно покидать фракцию ПР в парламенте Украины.