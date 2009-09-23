20 тонн опасной курятины уничтожили в Крыму

Более 20-ти тонн недоброкачественного куриного мяса утилизировали сотрудники милиции и ветеринарной службы в Крыму.

«По микробиологическим показателям сырье было признано непригодным для употребления и опасным для жизни человека и животных», - говорится в распространенном сегодня сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Куриное мясо в августе поступило из Германии на симферопольское предприятие «Птицекомбинат». «Владелец продукции - киевское частное предприятие «Миротех Телеком» - планировал переработать мясо на куриный паштет и пустить на продажу», - заявили в милиции.

Сотрудники ветеринарной милиции изъяли с птицекомбината 20130 кг сырья.

«По решению комитета ветеринарной медицины Украины, ЧП «Миротех Телеком» будет привлечено к ответственности», - отмечается в сообщении.