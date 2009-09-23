Шеф крымской милиции добивается увольнения вице-мэра Симферополя

Заместитель министра внутренних дел – начальник милиции Крыма, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ считает нелегитимным нынешний состав исполнительного комитета городского совета Симферополя, а его решения – незаконными.

Об этом говорится в обращении МОСКАЛЯ к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, текст которого распространил Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в Крыму.

Поводом для очередного депутатского обращения к генпрокурору стало сообщение прокуратуры Крыма о закрытии уголовного дела против вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ.

По мнению начальника милиции автономии, ЧЕРНОВА незаконно занимает должность в мэрии. Начальник милиции Крыма заявил, что суд признал недействительными выборы мэра Симферополя 2006 года, поэтому, как считает МОСКАЛЬ, «состав исполнительного комитета Симферопольского городского совета, сформированный по предложению БАБЕНКО (Геннадий БАБЕНКО был избран мэром в 2006 году), является нелегитимным, а его решения незаконными».

МОСКАЛЬ заявил, что сегодня милиция ведет проверку по 72 материалам по фактам незаконной деятельности симферопольских чиновников, в том числе ЧЕРНОВОЙ.

Он просит ГПУ возбудить дело в отношении БАБЕНКО и временно отстранить его от исполнения обязанностей мэра.

МОСКАЛЬ как первый заместитель председателя комитета парламента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Симферополя, в котором просит признать недействительным и отменить распоряжение БАБЕНКО о назначении ЧЕРНОВОЙ на должность заместителя симферопольского городского председателя по вопросам деятельности исполнительной власти и о присвоении ей «7 ранга должностного лица органа местного самоуправления».

15 сентября «в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Симферопольском горсовете» ЧЕРНОВА была задержана милицией и помещена в изолятор временного содержания.

На имя омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ поступило обращение вице-мэра, в котором она заявила о нарушении своих конституционных прав на свободу, личную неприкосновенность и защиту, а также жаловалось на ухудшение здоровья.

18 сентября прокуратура Крыма закрыла уголовные дела в отношении ЧЕРНОВОЙ в связи «с неполнотой проведенной органами внутренних дел доследственной проверки».

Ходатайство милиции об избрании ЧЕРНОВИЙ меры пресечения в виде содержания под стражей прокуратура оставила без удовлетворения, и потому 18 сентября вице-мэра освободили из изолятора.

Сейчас ЧЕРНОВА находится в больнице.

БАБЕНКО утверждает, что законно занимает должность мэра.