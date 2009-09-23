В Керчи убит депутат горсовета

В Керчи убит депутат городского совета Сергей Ковальчук.

«Говорят, что он застрелен», - сообщил по телефону представитель горсовета, отметив при этом, что не располагает подробностями происшествия.

В милиции отказываются предоставить какую-либо информацию, ссылаясь на тайну следствия. «Пока никаких, даже малейших, комментариев», - заявила по телефону работник пресс-службы керченской милиции.

Ковальчук избран в горсовет от оппозиционного блока «Не так!».