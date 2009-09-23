В Керчи убит депутат горсовета
12:55, 23 сентября 2009Крым
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Эсдек, коммерсант
В Керчи убит депутат городского совета Сергей Ковальчук.
«Говорят, что он застрелен», - сообщил по телефону представитель горсовета, отметив при этом, что не располагает подробностями происшествия.
В милиции отказываются предоставить какую-либо информацию, ссылаясь на тайну следствия. «Пока никаких, даже малейших, комментариев», - заявила по телефону работник пресс-службы керченской милиции.
Ковальчук избран в горсовет от оппозиционного блока «Не так!».
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