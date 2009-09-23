Шуфрич назвал Москаля зайчиком

Фракция Партии регионов требует, чтобы Геннадий МОСКАЛЬ сложил полномочия народного депутата Украины, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция ПР).

Он напомнил, что сегодня МОСКАЛЬ совмещает депутатские полномочия с пребыванием на должности замминистра внутренних дел, начальника крымской милиции.

ШУФРИЧ считает, что МОСКАЛЬ не хочет отказываться от мандата, поскольку «банально боится потерять неприкосновенность». «Он просто боится ответственности за те провокативные действия, которые он, очевидно, готовит в Крыму с тем, чтобы выполнить реальную роль начальника штаба от Блока Юлии Тимошенко», - добавил он.

ШУФРИЧ подчеркнул: поведение МОСКАЛЯ может свидетельствовать о том, «что он не верит в победу своих патронов, не верит в победу Юлии ТИМОШЕНКО», и готовит себе вариант после выборов «отсидеться в парламенте».

«Если у Геннадия МОСКАЛЯ не хватит смелости и духа, и если он действительно окажется просто таким трусишкой-зайчиком, чтобы сложить мандат и этим самым выполнить требования Конституции Украины, то мы (фракция ПР) обратимся к Владимиру ЛИТВИНУ с требованием, чтобы он выполнил Конституцию Украины и обратился в Апелляционный суд по поводу лишения в судебном порядке МОСКАЛЯ мандата народного депутата», - подчеркнул ШУФРИЧ.