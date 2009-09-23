Горсовет считает незаконными новые тарифы в Севастополе

Городской совет Севастополя считает незаконным приказ начальника гражданской обороны города, председателя городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА, в соответствии с которым вводятся экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги.

Об этом сказано в утвержденном 22 сентября на заседании президиума горсовета обращении к Генеральной прокуратуре Украины с требованием «незамедлительного принятия мер прокурорского реагирования».

В документе, в частности, подчеркивается, что приказ «грубо нарушает нормы статей 6, 7, 19, 140-144 Конституции и нормы законов Украины, устанавливающие основы конституционного строя, правовой порядок в государстве, принципы разделения властей и права местного самоуправления, положения данного приказа не соответствуют законным полномочиям городской государственной администрации, а также органов, входящих в единую систему гражданской обороны».

Севастопольский горсовет считает, что «одной из причин возникновения данной ситуации является полная бездеятельность органов прокуратуры и правоохранительных органов в сфере пресечения противоправных действий должностных лиц Севастопольской городской государственной администрации».

КУНИЦЫН как начальник гражданской обороны города Севастополя подписал приказ о введении «экономически обоснованных» тарифов на услуги по обеспечению населения города питьевой водой, теплом, горячей водой и услуги по содержанию жилого фонда города. По его мнению, такой шаг обусловлен реальной опасностью срыва грядущего отопительного сезона.