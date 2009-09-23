Москаль не хочет, чтобы милиция воевала со стихийными рыночниками

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ считает, что контроль над торговлей с рук в не установленных местах и соблюдением правил торговли на рынках должна осуществлять СЭС и местная власть, а не милиция.

Как отмечается в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой Главного управления МВД в Крыму, которое возглавляет МОСКАЛЬ, он предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Эти изменения будут способствовать повышению ответственности органов исполнительной власти, местного самоуправления, санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля, по делам защиты прав потребителя за порядок на подведомственных территориях и осуществлению ими мер по решению существующих проблем. Это, по мнению МОСКАЛЯ, «приведет к снятию социального напряжения в обществе».

Как объясняет депутат, торговлей с рук в не установленных местах занимаются, как правило, безработные и пенсионеры, при этом органы власти и санитарного контроля «полностью самоустранились» от борьбы с такой торговлей и от «поиска путей решения проблемы: создания новых рынков, достаточного количества льготных торговых мест для социально-незащищенных слоев населения».

Как считает МОСКАЛЬ, «органы исполнительной власти и местного самоуправления перевели решение вопроса борьбы с торговлей с рук в не установленных местах полностью на милицию, организовывая боевые операции с использованием спецподразделений милиции против инвалидов, безработных». Это приводило «к отвлечению значительных сил милиции от выполнения основных обязанностей по борьбе с преступностью», заявил заместитель министра внутренних дел.

«Действия милиции по прекращению стихийной торговли, как правило, приводили к противостоянию со стороны населения, дискредитации милиции в глазах народа», - добавил депутат.