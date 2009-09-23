Россия может защитить Украину лучше, чем НАТО – депутат Госдумы

Депутат Государственной думы России Илья ПОНОМАРЕВ (фракция «Справедливая Россия») считает, что сегодня рано ставить вопрос о выводе Черноморского флота РФ с территории Крыма.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я считаю, что прошло недостаточно времени, чтобы думать о конкретных механизмах ухода или сохранения ЧФ РФ в Крыму. Думаю, что ситуация еще тысячу раз может поменяться», – сказал ПОНОМАРЕВ.

По его мнению, сохранение присутствия ЧФ РФ в Крыму соответствует интересам и Украины, и России.

«Мне кажется, что Россия и Украина – это братские страны. В условиях нормального руководства с обеих сторон Россия сможет обеспечить безопасность Украине лучше, чем любое НАТО», – сказал он. При этом парламентарий добавил, что в такой ситуации вопрос о выводе флота вообще не ставился бы.

«Сейчас могут быть сложные отношения, которые вызваны личными симпатиями и антипатиями конкретных политиков, но не думаю, такая ситуация продлиться достаточно долго. Рано или поздно в обеих странах придут к власти ответственные политики, которые будут понимать, что подавляющее большинство наших стран – за дружбу», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая перед членами Совета внешних отношений в Нью-Йорке, выразил надежду, что Россия выведет Черноморский флот из Крыма до 28 мая 2017 года.