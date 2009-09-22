Прокуратура закрыла уголовные дела против вице-мэра Симферополя

Прокуратура Крыма закрыла уголовные дела в отношении вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ в связи с неполнотой проведенной органами внутренних дел доследственной проверки, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура напоминает, что следственное управление Главного управления МВД в Крыму возбудило дело по признакам ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины по факту подделки документов от имени директора одной из фирм о выделении земельного участка в Симферополе.

В рамках расследования этого дела управление милиции возбудило уголовные дела в отношении ЧЕРНОВОЙ по ч.2 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 по факту завладения земучастком, неправомерно выделенным ООО, и подделки заявления директора этого общества.

15 сентября по подозрению в совершении преступлений ЧЕРНОВА была задержана следователем МВД в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В ходе осуществления надзора за расследованием уголовных дел прокуратурой выявлены грубые нарушения требований уголовно-процессуального законодательства», - отмечено в сообщении пресс-службы.

18 сентября прокуратура закрыла дела в отношении вице-мэра.

Ходатайство следователя МВД об избрании ЧЕРНОВИЙ меры пресечения в виде содержания под стражей прокуратура оставила без удовлетворения, и потому вице-мэр освобождена из изолятора временного содержания.

Прокуратура проводит проверку по факту нарушения конституционных прав вице-мэра, заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Крыма добавила, что информация о вмешательстве должностных лиц генпрокуратуры в ход досудебного следствия «не отвечает действительности». «Генеральной прокуратурой Украины они (дела) не истребовались и не изучались, указания по ним не давались», - уверяют в пресс-службе.

Напомним, на имя омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ поступило обращение ЧЕРНОВОЙ, в котором заммэра заявила о нарушении своих конституционных прав на свободу, личную неприкосновенность и защиту, а также жаловалось на ухудшение здоровья.

Сейчас вице-мэр находится на лечении в больнице.

Между тем, 19 сентября милиция пообещала, что после стабилизации состояния здоровья ЧЕРНОВОЙ передаст следствию записанные в ее служебном кабинете видеоматериалы, «добытые в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий и легализованные в установленном законом порядке».