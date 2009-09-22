Медики мечтают посадить кого-нибудь за крымскую дизентерию

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ поднимет вопрос об ответственности должностных лиц за ситуацию с массовыми отравлениями детей в Крыму, которое произошло в начале сентября.

"Я готов ставить на заседании Правительства вопрос об ответственности тех должностных лиц, которые должны были в соответствии со своими обязанностями контролировать ситуацию. Не суть важно о каком уровне должностного лица идет речь – городской, районный, областной или центральный – мероприятия должны быть жесткие: от освобождения – до уголовной ответственности", – сказал КНЯЗЕВИЧ на расширенном совещании в министерстве, посвященном итогам расследования причин вспышек кишечных инфекций в Джанкое (Крым) и других регионах страны.

Министр отметил, что подобные выводы должны сделать "в своем направлении" Министерство образования и науки, правительство Крыма, районные администрации.

"Все должны знать, кто возместит материальные убытки государству за преодоление подобных вспышек, кто сядет в тюрьму", – отметил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава.