«Башмаками» занялся суд

Апелляционный суд Одесской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки «Башмаки», которая в конце 1990-х годов вела активную борьбу за передел сфер криминального влияния на крымском полуострове.

На скамье подсудимых находятся 18 человек.

Как говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, дело возбуждено по статьям «создание преступной организации» (ст. 255) и «бандитизм» (ст. 257).

«Организаторы преступного сообщества – Александр ДАНИЛЬЧЕНКО и Николай КОЖУХАРЬ – находятся в международном розыске по линии Интерпола», – отметили в милиции.

Кроме того, Главное управление МВД в Крыму сообщает о начале активного сбора материалов для возбуждения дела по статьям «создание преступной организации» и «бандитизм» в отношении организаторов и участников ОПГ «Сейлем».