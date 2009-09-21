Севастополь рассчитывает войти в отопительный сезон без долгов

Севастополь в отопительный сезон может войти без «газовых» долгов, заявил на аппаратном совещании исполняющий обязанности начальника Главного управления жилищного хозяйства Юрий ТЕРНИЦКИЙ.

По его словам, из имевшегося 53-миллионного долга за газ погашено 39 миллионов. «Это взаимозачет. Осталось 14 млн. 321 тыс. грн. - эту сумму будем гасить за счет кредитования в «Сбербанке», - сказал он.

Вместе с тем, добавил ТЕРНИЦКИЙ, по расчетам специалистов, из-за несоответствия уровня действующих тарифов реальным затратам коммунальных предприятий новые долги появятся буквально после первой декады отопительного сезона.

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на этом же совещании резюмировал: «Может быть, в отопительный сезон войдем и без долгов, но накопим их в первые недели. А бесплатно газ нам никто не выделит, кто бы что ни говорил про «предвыборную кампанию», дескать, никто никого отключать не будет».

К тому же, как сказал глава города, «на наших коммунальных предприятиях сложилась критическая ситуация - в «Севтеплоэнерго» люди уже третий месяц зарплату не получают. Словом, ситуация чрезвычайная».