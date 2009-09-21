В Севастополе сократили 7,7 тысяч сотрудников из 126-ти тысяч

На предприятиях Севастополя с начала года сокращено 7,7 тыс. сотрудников, такие данные привела начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе Татьяна КРАВЦОВА.

По ее словам, «из 126 тысяч работающих с начала года сокращено 7,7 тысяч, только в августе сокращено 325 человек. Подчеркиваю, это официальные данные».

«Нас настораживают массовые сокращения как в малом и среднем бизнесе - это 230 человек, так и на крупных предприятиях. Например, на швейной фабрике им. Нины Ониловой сократили 61 человека», - сказала КРАВЦОВА.

По мнению начальника ГУ ПФУ в городе Севастополе, все это создает предпосылки к невыполнению бюджета Пенсионного фонда.

«Снижается фонд оплаты труда, сокращаются и объемы работ предприятий, в той же строительной отрасли», - подчеркнула КРАВЦОВА.

В то же время, добавила она, «мы инициировали банкротство строительного управления ЧФ РФ - главного должника в Пенсионный фонд. Уже 6 октября состоится судебное заседание по данному вопросу».