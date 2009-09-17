В Севастополе отреставрировали 5 из 37 фрагментов панорамы Рубо

В Национальном музее обороны и освобождения Севастополя сотрудники научно-исследовательского реставрационного центра Украины закончили реставрацию уже 5-го фрагмента панорамы художника Франса Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» из 37-ми имеющихся в фондах.

В годы Великой Отечественной войны советским воинам и работникам музея всего удалось спасти 86 фрагментов. Сюжетная линия, сами батальные сцены отражаются в 37 фрагментах, хранящихся в Национальном музее обороны и освобождения Севастополя.

После войны советские художники создали фактически новые полотнища панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», которые с тех пор составляют основу одного из главных структурных подразделений Национального музея обороны и освобождения Севастополя - всемирно известной «Панорамы обороны Севастополя в 1854-1855 годах».

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора Национального музея обороны и освобождения Севастополя Светлана КОСТЮЧЕНКО, на этой неделе на реставрационном совете музея фрагмент был принят с оценкой «отлично».

По ее информации, фрагмент называется «Юферов», его приблизительные размеры - 8 метров в длину и чуть больше 2 метров в высоту.

«Плановая реставрация сохранившихся и хранящихся в фондах музея фрагментов панорамы Франса Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» ведется с 2005 года, когда мы впервые за 55 лет, с тех пор, как фрагменты появились в музее, с помощью военнослужащих Военно-Морских Сил Украины - это была тяжелая физическая работа - размотали и раскатали все хранящиеся в фондах музея фрагменты панорамы (они хранятся на своеобразных валах, или, по другому говоря, на специальных катушках), описали их, замерили, научно отребутировали и осуществили фотофиксацию», - добавила КОСТЮЧЕНКО.

Заместитель директора отметила, что реставрация осуществляется частично за счет собственных средств музея, а также на средства госбюджета Украины (в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 июля 2006 года о стабильном социально-экономическом развитии города Севастополя до 2015 года).

КОСТЮЧЕНКО выразила надежду, что реставрационные работы продолжатся: «Без государственной поддержки это сделать будет очень сложно. И отрадно, что понимание со стороны государства имеется».

КОСТЮЧЕНКО также сообщила о запланированном на 2010 год появлении в свет каталога 37 фрагментов Франса Рубо к его Панораме «Штурм 6 июня 1855 года». «Мы над ним сейчас работаем, каталог уже верстается, и вскоре он будет сдан в типографию. Выход каталога будет приурочен к 105-летию Панорамы обороны Севастополя, которое мы будем праздновать в следующем году», - сказала заместитель директора.

«Мы надеемся, что к нам приедет внучка Франса РУБО - фрау Сильвия РУБО, проживающая ныне в Мюнхене (Германия). Мы поддерживаем с ней тесную связь, и она к этому каталогу написала вступительное слово», - добавила она.