Сотрудник НИИ судебных экспертиз погорел на взятке в $3 тысячи

При получении трех тысяч долларов взятки задержан работниками прокуратуры и милиции Крыма старший научный сотрудник Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.

За взятку он обещал подготовить такое заключение судэкспертизы по рассматриваемому судом Феодосии уголовному делу, которое бы полностью устроило заявителя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства автономии.

Прокуратура Крыма возбудила в отношении работника НИИ уголовное дело.

Выясняются обстоятельства преступления.