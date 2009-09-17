Сотрудник НИИ судебных экспертиз погорел на взятке в $3 тысячи
13:04, 17 сентября 2009Крым
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Заключение - на заказ
При получении трех тысяч долларов взятки задержан работниками прокуратуры и милиции Крыма старший научный сотрудник Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.
За взятку он обещал подготовить такое заключение судэкспертизы по рассматриваемому судом Феодосии уголовному делу, которое бы полностью устроило заявителя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства автономии.
Прокуратура Крыма возбудила в отношении работника НИИ уголовное дело.
Выясняются обстоятельства преступления.
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